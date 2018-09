Lyts Tolsum in Tzum krijgt geen geld meer voor speciale lessen

Lyts Tolsum kan zo wel ophouden, want zonder geld van de gemeenten kan geen les worden gegeven. De gemeenten willen zorg- en onderwijsbudgetten gescheiden houden, terwijl dat bij Lyts Tolsum nu net zo goed werkt, omdat het niet gescheiden is.

Zeven jongeren kunnen door deze ontwikkelingen geen diploma halen. Daar hadden ze bij Lyts Tolsum alle gelegenheid voor. Terug in regulier onderwijs is niet goed voor de jongeren. Daar zijn ze eerder al vastgelopen. Ook de speciaal voor autistische jongeren opgezette Einsteinklassen met kleine groepjes is voor deze doelgroep.