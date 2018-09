Politie houdt hele week actie om hennepkwekerijen op te rollen

Tijdens deze week werkt de politie onder andere samen met netbeheerders, gemeenten, brandweer en woningbouwverenigingen. De komende dagen brengen ze met name een bezoek aan adressen die de politie na tips heeft binnengekregen. Voor deze actie zijn agenten vrijgemaakt en worden de krachten gebundeld met partners om de drugscriminialiteit aan te pakken.

Gevaarlijke situaties

"We vallen locaties binnen, zoals woningen. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan zoals brandgevaar bij hennepkwekerijen," vertelt Naomi Hoekstra van de politie. "Vanmorgen waren we in Nij Beets. Op zolder was een kwekerij met een warboel aan stroomdraden. Dat is levensgevaarlijk." Langs hoeveel adressen de politie gaat, wil ze niet zeggen, maar er worden ook invallen in Groningen en Drenthe gedaan. "We willen hennepkwekerijen opruimen, we willen dat het stopt. Mensen kunnen altijd tips blijven geven."

De actieweek voor Noord-Nederland wordt voor het eerst gehouden, maar de politie wil er wel een vervolg aan geven. "Elke kwekerij die we stoppen is er één."