Pesten op school Oosterwolde wordt minder na televisieprogramma

Sara en Sabine van de school zijn erg gepest. "Er werd erg gepest, dat ging van schoppen, slaan en uitschelden, maar ook plakten ze briefjes op de rug met 'schop mij' erop. Dat hebben we wel tegen juf gezegd, maar er gebeurde niet superveel." Ze hadden er erg last van en huilden 's avonds op bed. Directrice Anita de Vries was geschrokken van de verhalen. "We hadden niet in de gaten dat het zo erg was. Kinderen zijn er een kei in om zoiets achter de rug van de juf om te doen of als juf even uit de klas is."

De school heeft meegedaan aan het televisieprogramma Anti Pest Club. "Het was heel leuk, het pesten is gelukkig gestopt. Het gaat stukken beter in de groep." Ook de directrice ziet verschil. "De kinderen hebben meer zelfvertrouwen en weten van elkaar dat ze niet de enige zijn. Ze komen nu ook voor elkaar op."

Donderdag is bij NPO Zapp het televisieprogramma de Anti Pest Club met de school van Oosterwolde te zien.