Dokkum heeft nu ook eigen droge worst, met lokaal bier erin

Er zit ook lokaal bier uit Dokkum in de worst, het 'Kâld Kletske' is al in 2014 ontwikkeld.

Het idee van de worst komt van Dokkumer ondernemer Gerbrand Nicolai en is gemaakt door Lieuwe Weidenaar. "Ik zag een perfect mix voor een product,'' zegt Nicolai. "Ik bracht Lieuwe het bier en hij maakte er worst van. De smaak was verrassend.'' Hij wil de Dokkumer worst net zo bekend maken als Dokkumer koffie.

De worst is onder andere te koop bij supermarkten in de regio. De verkooppunten worden de komende week uitgebreid naar de rest van de provincie.