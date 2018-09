Leeuwarden zet fietscoaches in tegen overlast geparkeerde fietsen voor station

Het is niet meer toegestaan om fietsen voor het station in Leeuwarden te parkeren. Fietsers moeten hun tweewieler voortaan in de nieuwe fietskelder bij het station zetten of in de stalling achter het station. De hele week zullen zogeheten fietscoaches en handhavingsmedewerkers de foutparkeerders daar op wijzen. Ook hangen er grote spandoeken met waarschuwingen op het stationsplein.