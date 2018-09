Friese boer doet toch niet mee aan Boer zoekt Vrouw

"Dit is uiteraard niet de bedoeling", zo laat het programma weten via hun website. "Wij maken Boer zoekt Vrouw voor vrijgezelle boeren die niets liever willen dan een relatie en bij wie dat zonder onze hulp niet lukt. Omdat wij met veel deelnemers van Boer zoekt Vrouw nauw contact hebben, kwam ons dit snel ter ore." Hierna hebben de betrokken partijen met elkaar om tafel gezeten om over de kwestie te praten. Volgens de programmamakers moeten de kijkers en deelnemers 100% op hen kunnen vertrouwen, en past deze actie van boer Remco daar niet bij. Andere vrouwen die aan Remco een brief hadden geschreven, zouden dan geen eerlijke kans krijgen.

In een reactie aan Boer zoekt Vrouw laat boer Remco weten dat hij spijt heeft van zijn actie. "Ik had dit natuurlijk nooit op deze manier moeten doen. Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen Boer zoekt Vrouw. Maar het is gebeurd. Ik heb er echt spijt van."

De Friese boer zal nu definitief niet worden gevolgd door het programma. Dat geldt zowel voor het televisieprogramma als voor de online tak van het programma.