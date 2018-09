Kooistra wordt tweede in Olympia's Tour

Kooistra won zaterdag in Offenbeek de massasprint en pakte daarmee de leiding in het klassement, maar moest die later op de dag afstaan aan Johansen. Kooistra eindigde zaterdag in de tijdrit als 24ste, 42 seconden achter de winnaar Johan Price-Pejtersen en 35 seconden achter Johansen, die daarmee de leiding in het klassement nam.

Laatste etappe

In de laatste etappe met de finish in het Gelderse Beneden-Leeuwen ontstond er een kopgroep van vijftien man. Kooistra zat in de kopgroep en moest zeventien seconden goedmaken op Johansen, maar de Deen zat net als Kooistra in de kopgroep. Marijn van den Berg won de sprint van de kopgroep en de etappe. Johansen kreeg geen achterstand meer en werd vierde. De 20-jarige Kooistra eindigde als elfde en daarmee als tweede in het klassement.