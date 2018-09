Danny Noppert in de halve finale in Riesa onderuit

Darter Danny Noppert uit Joure is in de halve finale van het International Darts Open in Riesa in Duitsland onderuit gegaan. Hij verloor met 7-2 van de Australiër Simon Whitlock. Toch is de knappe prestatie van Noppert een mooie opsteker, want hiermee plaatst hij zich voor de World Grand Prix in Dublin.

Noppert versloeg eerder al de Oostenrijker Mensur Suljovic, die momenteel op de zesde plaats op de wereldranglijst staat. Noppert staat zelf op de lijst op een 72ste plaats. De Jouster was met 6-4 te sterk voor zijn tegenstander, en gooide daarbij drie keer een 180.

De halve finale tegen Whitlock was echter het eindstation voor Noppert. De tegenstander uit Australië is op dit moment de nummer zeven van de wereld.