Doarpswurk staat onder druk

Doarpswurk is een organisatie die initiatieven steunt en stimuleert om de leefbaarheid op het Friese platteland te vergroten. Ze begeleiden vrijwilligers in honderden Friese dorpen. De provincie is van plan de subsidiekraan dicht te draaien. Directeur Jan Hendrik Jansen is het niet eens met de beleidsnotitie waar Provinciale Staten op 26 september over zal besluiten. Hij was te gast in het Omrop Fryslân-programma Buro de Vries.