Verrassende winst voor Mid-Fryslân in Friese derby

In de hoofdklasse A van het veldkorfballen heeft Mid-Fryslân verrassend de overwinning gepakt tegen SCO. In Reduzum werd het 17-14. SCO uit Oldeholtpade was een week eerder nog sterk van start gegaan in de competitie met een 29-16 winst op Oost-Arnhem, terwijl Mid-Fryslân toen dik onderuit ging tegen KCC met 22-13.

Beide Friese teams staan achter Groen Geel en KCC voorlopig op een gedeelde derde plek in de competitie.