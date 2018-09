Beelden Leeuwarder Joodse Bruiloft in internationale documentaire

De film ging zondag in bioscoop Pathé in Amsterdam in première. Deze nieuwe Engelstalige film gaat over de Joodse handelaar Sally Noach die honderden Nederlandse Joden redde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat deed Noach in Lyon waar veel vluchtelingen kwamen voor hulp. Ook het echtpaar Barend Boers en Mimi Dwinger kwamen hier langs, nadat zij in 1939 in de Leeuwarder synagoge waren getrouwd. Ze zijn door Noach uit de gevangenis geholpen.

Verslaggever Auke Zeldenrust schreef eerder dit jaar een boek over het verhaal van Barend Boers en Mimi Dwinger. Documentairemaakster Annet Huisman maakte op basis hiervan een langere documentaire. Hieronder is deel twee van deze documentaire te zien, waarin de familie van het echtpaar de weg in Frankrijk bewandeld die Boers en Dwinger ook hebben bewandeld.