Kampioensmerrie Wietske: "Hier kun je alleen maar van dromen"

Wietske is met drie jaar een jong paard dat op de finalekeuring drie oud-kampioenen versloeg. Een grote verrassing. De jury had het over het gemak waarmee Wietske draaft. Ze is in balans, haar bewegingstechniek is goed. Ook het uiterlijk van het paard werd gewaardeerd. Samplonius: "Het uiterlijk is 'modern', zoals dat vandaag de dag mooi wordt gevonden."