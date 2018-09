Verlies voor Heerenveen na doelpuntenspektakel met acht goals

In de laatste tien minuten gaat Heerenveen nog wel op jacht naar de vierde gelijkmaker, maar het is de ploeg uit Almelo die het laatste doelpunt van de wedstrijd maakt. In de 87ste minuut kan Osman de 5-3 voor de bezoekers op het scorebord zetten. Opnieuw komt de goal uit een standaardsituatie, nadat Vlap een overtreding maakt en Heracles een vrije trap krijgt.

Met 5-3 is de eindstand voor sommige fans van sc Heerenveen de reden voor een klein fluitconcert. Het is niet voor het eerst dat de spelers van Heerenveen in een thuiswedstrijd veel doelpunten om de oren krijgen.