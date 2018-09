Ratatoelje #12 Pilaf van Feikje

In de culinaire serie Ratatoelje van Finster op Fryslân maken Friezen met verschillende achtergronden een gerecht met een verhaal. Een van die Friezen is de 70-jarige Feikje van der Molen uit Joure. Overal waar Feikje komt, is het feest. Met haar man reist ze al 44 jaar met haar draaimolen met vliegtuigjes van dorpsfeest naar dorpsfeest.