Blijdschap bij Harkemase Boys: "Hier doe je het voor!"

De wedstrijd op het Zuidersportpark kreeg pas in de tweede helft de spanning die je normaal gesproken bij een derby verwacht. Nadat Harkemase Boys de 2-1 had gemaakt, kregen de Snekers nog een aantal kansen om de stand gelijk te trekken. Trainer Klompe heeft dan ook met zenuwen op de bank gezeten. "Uiteindelijk als je in die eindfase terechtkomt heb je dat wel natuurlijk. Alleen weet je bij ons dat onze keeper vaak pas op het allerlaatste moment geslagen wordt, dat geeft rust."

De wedstrijd begon stroef voor beide ploegen. "Aan de bal was het heel moeilijk tegen ONS," aldus Klompe, "ze zakten helemaal op de helft van de helft terug. Daar hebben we moeite mee, maar we hebben wel de hele wedstrijd druk op de tegenstander kunnen houden." En dat resulteerde uiteindelijk in een overwinning voor de Harrekieten.