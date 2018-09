Pieter-Jan Postma na twee dagen aan kop bij Open NK zeilen

Pieter-Jan Postma uit Terkaple heeft zaterdag op het Open NK zeilen zijn koppositie in het klassement van de Finn-klasse verstevigd. Na een goede eerste dag ging Postma al aan de leiding en op de tweede dag kwam hij in alle drie races als eerste over de finish.

De favoriet heeft met nog een dag te gaan acht punten voorsprong op de nummer twee, Tijmen van Rootselaar, en tien op Niels Broekhuizen, die derde staat.

Zondag zijn de laatste twee races op het IJsselmeer.