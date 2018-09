VIDEO: 360º Zweefvliegen rond Leeuwarden

Vliegen heeft bijna iedereen wel eens gedaan, maar zweefvliegen blijft voor veel mensen iets wat ver van hen af staat. Om de luchtsport wat dichter bij het gewone publiek te brengen is er zaterdag voor het eerst een nationale Dag van de Luchtsport georganiseerd. De Friese Aero Club uit Leeuwarden was speciaal voor deze dag naar het centrum van de Friese hoofdstad getrokken om met een zweefvliegtuig voorbijgangers te informeren over het toestel en het zweefvliegen zelf.

Voor de mensen die hier niet bij konden zijn, en die toch wat willen proeven aan het zweefvliegen is in de onderstaande video te zien hoe het er aan toe gaat tijdens een middag zweefvliegen bij Leeuwarden.