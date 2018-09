Harkemase Boys wint de Friese derby van ONS Sneek

Het duurde lang voordat de wedstrijd op het Zuidersportpark een beetje schwung kreeg. De eerste helft was niet erg onderhoudend, en beide ploegen namen geen grote risico's. Al kreeg ONS wel een grote kans op de openingstreffer. Nick Kuipers kon een vrije trap echter niet in het doel van Harkemase Boys krijgen, en ook de rebound werd door Martijn Barto niet binnen geschoten, waardoor de 0-0 op het scorebord bleef staan.

Niet veel later stond Harkemase Boys niet goed op te letten bij een vrije trap van ONS Sneek. De vrije trap werd snel genomen, waardoor Genridge Prijor veel ruimte kreeg om uit te halen. Zijn schot was echter te wild en vloog over.

Meer actie

In de tweede helft zorgden beide ploegen voor meer actie. Al in de 51ste minuut was het raak. Aanvoerder Henny Bouius opende de score voor zijn ploeg met een mooie lob. ONS moest op eigen veld in de achtervolging, en had daar niet al te lang voor nodig. Martijn Barto maakte met een schot in de verre hoek de 1-1.

Na 73 minuten spelen waren het de Harrekieten die opnieuw het net wisten te vinden. Een voorzet van Jari Slort werd door Robert Stelpstra op fraaie wijze ingekopt. Dit betekende dat ONS opnieuw in de achtervolging moest. En dat leek meteen daarna ook te lukken, maar Yume Ramos kwam niet voorbij keeper Erick Jansma. Even later ging een vrije trap van Samir Merraki twee meter naast.

Slotfase

Voor de slotfase bracht ONS-trainer Paul Raveneau zijn laatste wissel in het veld. De geboren Sneker Jan DOmmerholt mocht zijn kunsten vertonen als vervanger van Curty Gonzales. Vlak voor de wissel kreeg Harkemase Boys-aanvoerder Henny Bouius een schietkans, maar ONS-keeper Barry Ditewig reageerde goed.

Met nog twee minuten te gaan wisselde Harkemase Boys-trainer Tieme Klompe voor het eerst. Jari Slort, de man van de assist bij de 1-2, maakte plaats voor Pier Veldman. En met deze bezetting lukte het Klompe en zijn spelers om de voorsprong vast te houden, en de drie punten mee te nemen naar De Harkema.