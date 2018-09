Danny Noppert naar finaledag in Riesa

De finaledag van het International Darts Open in Duitsland wordt zondag afgewerkt. Noppert speelt 's middags bij de laatste zestien tegen de winnaar van de partij tussen Mensur Suljovic en Ryan Joyce. Bij winst speelt hij 's avonds vanaf de kwartfinales verder.

Door zijn overwinning is Noppert in principe verzekerd van deelname aan het European Championship (EK) dat volgende maand in Duitsland wordt gehouden. Ook deelname aan de World Grand Prix in Dublin komt nu dichterbij.