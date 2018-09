Vermiste Fries Koekebakker nog steeds niet gevonden

Op 8 september heeft een schipper Patrick en zijn boot nog gezien bij het eiland Pampus bij de IJhaven. Op 11 september is er alarm geslagen. Er is in de buurt van Almere nog gezocht met boten en een helikopter. Patrick's vader en stiefmoeder in Oosthem denken dat hij onderweg was naar zijn werk in Heeg.

Dit weekeinde volgt de politie het vermoedelijke spoor over het water op het IJsselmeer en het Markermeer. Maar als dit niets oplevert, is de politie afhankelijk van mensen die mogelijk iets gezien hebben.

Patrick Koekebakker is 1,90 meter lang, heeft blond haar en blauwe ogen. De politie heeft brug- en sluiswachters gevraagd om uit te kijken naar 'Clara'.