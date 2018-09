Wielrenner Marten Kooistra uit Jonkersland gaat aan de leiding in Olympia's Tour. Hij won zaterdag in Noord-Limburg de 100 kilometer lange etappe met een start en finish in Offenbeek. Met de etappewinst kreeg Kooistra er ook nog zes seconden bonificatie bij. Dat zorgt ervoor dat hij in het klassement bovenaan staat. Kooistra heeft dertien seconden voorsprong op de nummer twee, Marijn van den Berg.