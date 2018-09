Triemstra en Scheepstra winnen klassement en Oldehovepartij

Taeke Triemstra won op de Oldehovepartij in een alles of niets partij van zijn directe concurrent Tjisse Steenstra. Beide kaatsers hadden aan het begin van de partij 55 punten, en Steenstra bleef door het verlies op dat aantal staan. Triemstra kwam door de winst op een puntentotaal van 58. Waarmee de klassementswinst officieel werd binnengehaald. Triemstra moest op dat moment de finale nog kaatsen. Steenstra geeft in onderstaande video een reactie op de strijd tussen hem en Triemstra.

De uiteindelijke overwinning van de Oldehovepartij ging naar het partuur van Jelle Attema, Taeke Triemstra en Haye Jan Nicolai. In de finale waren zij met 5-3, 6-6 te sterk voor het partuur van Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Thomas van Zuiden.

De derde prijs ging naar het partuur van Arnold Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra.