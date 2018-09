Marit Bouwmeester naar Olympische Spelen in Tokio in 2020

Marit Bouwmeester heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio in 2010. Daar gaat ze haar olympische titel verdedigen. De Friese zeilster uit Warten heeft zich bij de wereldbekerwedstrijden in Japan gekwalificeerd voor de Spelen. Ze gaat in de Laser Radial-klasse als eerste de medalrace van zondag in. Ze is nu al zeker van goud of zilver. Een plek bij de eerste vier was genoeg geweest. Bouwmeester voldoet daar dus ruim aan.