Noppert door op International Darts Open

Noppert had zich donderdagavond gekwalificeerd voor de podiumfase van het toernooi. Zondagmiddag speelt hij de laatste partij van de sessie. Tegenstander in die wedstrijd in de tweede ronde is landgenoot Jermaine Wattimena.

Door de winst in de eerste ronde in Riesa houdt Noppert kans op plaatsing voor plaatsing voor de World Games Prix. Dat is een groot televisietoernooi, volgende maand in het Ierse Dublin.