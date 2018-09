Gebouw in Grou ontruimd vanwege koolmonoxide, persoon naar ziekenhuis

In Grou is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gebouw aan de Raadhússtrjitte met daarin appartementen ontruimd, nadat meerdere mensen onwel waren geworden. De melding kwam om rond half twaalf binnen. Daarna rukten de hulpdiensten uit. Uit metingen concludeerde de brandweer bleek dat er een hoge concentratie koolmonoxide in het gebouw aanwezig was. Het gebouw is ontruimd.