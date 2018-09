Massale vechtpartij in uitgaanscentrum Leeuwarden

In de binnenstad van Leeuwarden zijn vrijdagnacht meerdere stappers met elkaar op de vuist gegaan. Het begon rond drie uur in de Oude Doelensteeg. De politie kon de vechtersbazen daar vrij snel van elkaar scheiden. Maar even verderop, op het Ruiterskwartier, gingen vijftien man gewoon verder. De politie heeft de vechtpartij daar met de wapenstok bedwongen. Voor een aantal was dat nog niet afdoende. Zij gingen verder op het Zaailand.