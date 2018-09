Cambuurtrainer Hake niet helemaal tevreden met winst: "We hadden het moeilijk vandaag"

Volgens Kevin van Kippersluis is het nog te vroeg om er vanuit te gaan dat SC Cambuur op kampioenskoers is. "Laten we niet te snel op de zaken vooruit lopen. Het is op dit moment een beetje ons geluk dat we vrij makkelijk kunnen scoren. We geven weinig weg en als we elke wedstrijd vanuit de nul kunnen spelen, kunnen we denk ik heel ver komen."