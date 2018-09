Heeg neemt Groenplein voor dorpshuis feestelijk in gebruik

Het Groenplein is een initiatief van de werkgroep Duurzaam Heeg en is in totaal wel zes jaar onderweg geweest. Verreweg het meeste werk is gedaan door Hegemer vrijwilligers, vertelt Lucy Gelderblom van Duurzaam Heeg. Zij schat dat ze in totaal wel tweeduizend uren werk hebben gehad. Precies om die reden werd de opening gedaan door de Hegemers zelf en werd hier geen wethouder of andere bobo voor uitgenodigd.