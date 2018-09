Cambuur koploper na overwinning op Telstar

Telstar sterker

Na de rust was Telstar lange tijd de betere. De gasten uit Velsen zetten steeds meer druk en Cambuur moest alles geven om de voorsprong vast te houden. Daarbij was doelman Mous, net als een week geleden, verschillende keren belangrijk voor de Leeuwarders. Halverwege de tweede helft stond Sven van Doorn in goede positie om uit te halen, maar zijn schot ging over de Cambuur-goal.

Opluchting door Mathieu

Een kwartier voor tijd zorgde Justin Mathieu voor opluchting bij het thuispubliek. Na slecht uitverdedigen van Telstar, kon hij de bal op de rand van het strafschopgebied oppikken en fraai binnenschieten: 2-0.

In de laatste vijf minuten zette Telstar nog even aan, maar aanvoerder Schilder blokte een schot van El Idrissi. Vlak voor tijd kreeg Telstar-speler Van Heertum zijn tweede gele kaart. Daarmee was het slotoffensief van Telstar voorbij en had Cambuur de overwinning binnen.