Recensie: "Rockopera Tommy"

Park Heremastate

De verwachtingen in Joure zijn hoog deze avond. Na 25 jaar heeft het dorp eindelijk weer een eigen iepenloftspul, en dan ook nog eens op een fantastische locatie: Park Heremastate. Een mooie groene omgeving die ruim is opgezet en toch heel knus is. De première op donderdagavond is volledig uitverkocht, evenals de andere twee voorstellingen op vrijdag en zaterdag. Mensen willen er dan ook zeker van zijn dat ze een goed plekje hebben.

Een half uur voordat de 'poorten' open gaan, staan de mensen al netjes opgesteld in een lange rij. Het is geen straf. Met een biertje, kopje koffie of thee wordt er gezellig met elkaar gesproken. De Jousters naast ons in de rij weten het nog wel. Tommy was een film die in 1975 te zien was, gebaseerd op de rockopera Tommy, die de Britse rockband The Who in 1969 opvoerde. Zelf ben ik een kind van de jaren tachtig, dus voor mij geen herinneringen aan de tijd dat de rockopera Tommy werd opgevoerd. Ik stap er vanavond dan ook blanco en zonder sentiment aan voorbij gevlogen tijden in.