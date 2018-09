Thorsby en Zeneli weer fit voor Heracles

Jan Olde Riekerink: "We zijn net weer compleet. Alle internationals zijn weer terug. Jordy Bruijn, Jan Bekkema en Emil Frederiksen zijn nog geblesseerd, maar Frederiksen sluit vandaag weer aan. Bruijn kan misschien morgen weer aansluiten. Doke Schmidt is nog altijd niet fit en is er zondag niet bij. Floranus speelt dus weer."

Thorsby en Zeneli kwamen een beetje geblesseerd terug van een interlandweek, maar kunnen zondag meedoen.

Nicolai Næss speelt niet, maar blijft Mister Nice Guy

Nicolai Næss kwam een jaar geleden naar Heerenveen. Maar de nu 25-jarige Noor komt bijna niet aan spelen toe. Vorig seizoen speelde hij in negen wedstrijden mee en slechts twee keer daarvan had hij een basisplaats. Ook onder de nieuwe trainer speelt hij weinig. Sterker nog, Næss heeft in de eerste vier wedstrijden nog geen minuut gespeeld.

Toch blijft hij optimistisch, positief: "Ik moet gewoon laten zien dat ik goed genoeg ben. Elke dag hard trainen. Of ik weg wil? Nee, niet over nagedacht." Zijn oude club Stabæk zou interesse hebben. "Dat zijn valse geruchten en er klopt niks van."