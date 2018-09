Aanbesteding beheer Jouster zwembad gaat niet door

Het beheer van zwembad Swimfun in Joure blijft gewoon in handen van stichting de Stiennen Flier, als het aan de burgemeester en wethouders van De Fryske Marren ligt. Dat maakte wethouder Durk Durksz vrijdagmiddag bekend bij de heropening van het zwembad na een verbouwing. De gemeente is eigenaar van het zwembad en de sporthal ernaast.