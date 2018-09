VIDEO: Foeke Booy en Martijn Barto praten over Cambuur

Bij Sportclub Cambuur is het hosanna! De Leeuwarders hebben dit seizoen nog niet verloren. In Fryslân Hjoed kijkt technisch directeur Foeke Booy terug op de transferzomer van de Leeuwarders. Hoe is het om een keeper te hebben die punten pakt? En Booy zocht nog een spits, maar Karim Rossi doet het voorlopig goed.