Herdenkingsmonument voor AZC in Balk

Het idee voor een monument komt van locatiemanager Gerrit de Lang. "Nee, het is niet per se nodig", zegt De Lang. "Maar het is leuk om iets na te laten aan het dorp. We laten ook de lampen van het AZC-voetbalveld na aan de voetbalvereniging in het dorp. En deze stenen lagen op het terrein, dus toen ontstond het idee om daar iets mee te doen."

Het is de bedoeling dat het monument op 28 september klaar is. De Lang: "Dat is de laatste dag dat we ook nog in het AZC zijn. Dan leveren we de sleutels in en is het COA hier weg."