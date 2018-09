Celstraf geëist tegen Sneker serie-insluiper

De Sneker kwam in maart vrij nadat hij een gevangenisstraf van 21 maanden had uitgezeten voor inbraken. Toen hij vrijkwam, ging hij meteen weer de fout in. Daarbij richtte hij zich vooral op het stelen van laptops, telefoons en portemonnees. Hij stal van een medewerker van het MCL, bij de Pinkstergemeente in Sneek en in het Universiteitsgebouw en hotels in Groningen. Hij kwam binnen, doordat deuren vaak slecht dicht zaten of door de draaideuren van hotels.