Politieacties voorlopig van de baan

Pensioenregeling

Nog niet over alle punten is tevredenheid. Zo is de pensioenregeling nog altijd een punt van discussie. "Daar wordt later nog over gesproken, maar dit punt hebben wij eerst even geparkeerd", legt Louwsma uit. "Wij wilden het akkoord niet laten struikelen over deze laatste onderhandelingspunten."

De onderhandelingsresultaten worden nu eerst voorgelegd aan de leden van de politievakbonden. Afhankelijk van hun reacties komt er wel of niet een nieuwe cao.