Grondig opgeknapte Rijksstraatweg Hurdegaryp heropend

Sinds enkele jaren is de rondweg om Hurdegaryp geopend. De weg is onderdeel van de Centrale As. Na de opening keerde de rust terug in het dorp. Reden er eerst elke dag nog zo'n 20.000 auto's door Hurdegaryp, nu zijn dat er nog maar een paar duizend.

"Door de herinrichting is het dorp weer één geworden", zegt Eddy van der Heide van dorpsbelang. "Vroeger had je de noordkant van de Rijksstraatweg en de rest. Nu is dat deel er eindelijk weer volledig bijgetrokken."