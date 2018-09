VIDEO: Friese derby leeft: "Hier doe je het voor"

Bij Harkemase Boys heeft Henny Bouius zich opgewerkt tot een van de belangrijkste krachten. Het is het vijfde seizoen van Bouius bij de Harkieten. Hij weet hoe belangrijk de wedstrijd tegen ONS Sneek is, maar hoe zit dat met zijn teamgenoten? "De vaste kern kent het belang van de wedstrijd. Dat de wedstrijd tegen ONS dé wedstrijd is, is het eerste dat wordt gezegd."

Op De Bosk gaat het al de hele week over het duel met de Snekers. "Afgelopen zaterdag na de wedstrijd kwamen we in de kantine en het ging direct over komende zaterdag. Dat is de wedstrijd waar het om draait. Dat merk je bij de supporters wel."