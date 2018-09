Minister wil met ouders van omgekomen militair Poortema praten

De 22-jarige Poortema kwam in januari 2008 in Uruzgan samen met collega Wesley Schol om het leven door eigen vuur. De ouders van Poortema willen weten in hoeverre de dood van hun zoon voorkomen had kunnen worden.

Uit onderzoek bleek dat het bevel om te schieten gegeven werd op een moment dat niemand wist waar Poortema en Schol stonden. De ouders van Poortema hebben eerder geprobeerd om via een rechtszaak de verantwoordelijke commandant te vervolgen.

De eis werd in 2010 afgewezen. Eerder dit jaar kregen de ouders een anonieme brief waarin stond dat de commandant nooit uitgezonden had moegen worden. De advocaat van de ouders heeft nu opnieuw een gesprek aangevraagd met Defensie. Minister Ank Bijleveld heeft aangegeven daarop in te willen gaan.