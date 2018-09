Achmea schaft beoordelingsgesprekken af: het zou demotiverend werken

De medewerkers moeten vanaf 1 januari zelf afspraken maken met leidinggevenden. Het is de bedoeling dat ze telkens in gesprek gaan over hun prestaties, resultaten en ontwikkeling. Volgens Achmea doet uit onderzoek lijken dat het oude systeem niet goed werkt.

De verzekeraar gebruikt nog een jaarlijks plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. Aan het eind van het jaar krijgen de werknemers een cijfer van 1 tot en met 5. Er zit een bepaalde loonsverhoging aan vast. Die score zou een goed gesprek in de weg staan en ook demotiverend werken. De beloning wordt vanaf nu losgekoppeld van het functioneren. Er wordt met de vakbonden naar gekeken. Mogelijk wordt dat een vaste loonsverhoging.