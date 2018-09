Sander de Rouwe lijsttrekker van het CDA in Provinciale Staten

De Rouwe leidde de partij ook bij de verkiezingen in 2015. Toen werd het CDA de grootste partij met 9 zetels. De Rouwe werd samen met Sietske Poepjes uit Makkum een van de twee gedeputeerden in het college van Gedeputeerde STaten. Poepjes staat op de tweede plaats voor de verkiezingen in maart.

De huidige fractievoorzitter Johan Tjalsma is de derde op de lijst. De hoogste nieuwkomers zijn Aebe Aalberts uit Oentsjerk op vijf en Attje Meekma uit Sibrandahûs op zes. Bij de verkiezingen voor het waterschap wordt de CDA-lijst geleid door Bé de winter uit Joure. Hij zit nu ook al in het bestuur van Wetterskip Fryslân.