Atlete Hinke Schokker heeft nu wel een wedstrijdlicentie

Schokker kwam bij de Run van Winschoten binnen in een tijd van 8 uren en 34 seconden. De wedstrijd ging over 100 kilometer. De nummer twee kwam drie kwartier later over de streep. Het was de tweede tijd ooit, maar een paar minuten boven het record. De Atletiekunie erkent de tijd niet omdat Schokker geen licentie had. Internationaal gaat de prestatie van Schokker wel de boeken in, omdat de Run een open internationale wedstrijd is.

Schokker doet zaterdag mee aan de marathon van Berlijn. De marathon start al om 9 uur.