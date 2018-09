306 Squadron terug op vliegbasis Leeuwarden

Onder dit squadron vallen de vier onbemande vliegtuigen, de MQ-9 Reaper-drones, die in 2020 komen. Defensie is al langer bezig met de heroprichting van het squadron. Beeldanalisten en inlichtingenspecialisten van de eenheid in oprichting leveren al sinds eind 2016 een bijdrage aan de strijd van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS in het Midden-Oosten.

Het 306 Squadron werd in 1953 op vliegbasis opgericht als foto-verkenningseenheid. Het was in de jaren negentig onder andere actief in de oorlog in het vroegere Joegoslavië. Later werd de eenheid belast met de opleiding van piloten. Het squadron werd in 2010 gedeactiveerd.