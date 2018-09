"Opdoeken zondagsteam kost VV Zwaagwesteinde leden"

Hoekstra hoopt dat de zondagsspelers nu overstappen naar de zondagsafdeling van VV Zwaagwesteinde, maar daar lijkt het niet op. Verschillende spelers van het eerste zijn al in gesprek met VVT uit Twijzelerheide om daar verder te voetballen.

Scheldpartij

Op de emotionele inloopavond in de voetbalkantine werd gescholden en gevloekt, maar er werden ook herinneringen opgehaald aan de jaren '50 en '60. Toen waren 'de Readtsjes' in de eerste klasse 'angstgegner' voor verschillende topclubs in het amateurvoetbal.

Thuis- en uitwedstrijden trokken vaak wel duizenden mensen. Dat moest wel op zondag, want bouwvakkers werkten in die tijd nog van maandag tot en met zondag.