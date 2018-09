Kinderziektes maar ook tevredenheid over nieuwe woningen St.-Annaparochie

De nieuwe woningen zien er op het eerste gezicht mooi uit, en de bewoners zijn ook tevreden over hun nieuwe dak boven het hoofd. Dirkje de Vries is een van de bewoners van de nieuwe woningen: "De nieuwe woning voldoet prima, ik heb alleen een iets te grote tuin, en die ligt vol stenen. Dus daar zit ik wel over in."

De tuin van mevrouw De Vries is niet het enige punt van zorg voor de bewoners. Ook de woningen zelf zijn nog niet volledig af, zo zeggen andere bewoners. "Als ze zeggen dat dit af is, dan is het niet best!", zegt een van hen. Zo zijn er mankementen als scheuren in de ramen.

Monitoren

Directeur Rein Hagenaars van woningstichting Wonen Noordwest Friesland is bekend met de 'kinderziektes' die de bewoners aandragen. "We maken het bij meerdere projecten mee, en dus hebben we afspraken met de aannemer, zodat die kinderziektes in de eerste maanden opgelost kunnen worden." De komende drie maanden krijgen de bewoners de kans om hun klachten door te geven, zodat de medewerkers van Wonen Noordwest Friesland de aannemer erop kunnen aanspreken.