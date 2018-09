Onrust bij bewoners Emmakade Leeuwarden vanwege fietspad

Bewoners van de Emmakade ZZ in Leeuwarden hebben grote moeite met de herinrichting van de straat. De Emmakade is onderdeel van het hoofdfietswegennet van de gemeente Leeuwarden. Dit is in 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. De aanleg van de fietsstrook kan betekenen dat een deel van de klinkers wordt vervangen door rood asfalt.