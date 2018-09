Twee jaar cel voor babbeltruc

De verdachte is al vaker veroordeeld voor eenzelfde soort misdaad. De laatste keer dat hij is veroordeeld, was in mei 2018, toen hij van de politierechter in Limburg vier maanden cel kreeg. De oplichter heeft onder andere slachtoffers gemaakt in Leeuwarden, Drachten en de stad Groningen.

De man had het voornamelijk voorzien op oudere mensen. Een paar keer zei hij dat hij een bekende was van de buren, en vroeg hij zijn slachtoffers of hij eventjes binnen mocht komen om te bellen. Als hij eenmaal binnen was, kwam hij met een zielig verhaal om de mensen zover te krijgen om geld te geven. Hiermee lukte het hem soms om zelfs de bankpas en pincode van zijn slachtoffers te krijgen.

Egoïst

De rechtbank neemt het de man vooral kwalijk dat hij alleen maar aan zichzelf dacht, en niet aan de gevolgen voor zijn slachtoffers. Sommige ouderen waren er flink door van slag en hebben op hun oude dag nog moeten verwerken dat ze ineens angst en wantrouwen voor andere mensen hadden.

De rechter vindt ook dat de man zijn slachtoffers in totaal 4600 euro moet terugbetalen. Nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, komt hij in een instelling voor begeleid wonen, en moet hij meewerken aan schuldhulpverlening.