VIDEO: Golfen voor het goede doel met Hiddink, Van Breukelen en Van Hanegem

Guus Hiddink, Hans van Breukelen en Willem van Hanegem. Het zijn maar een paar van de prominenten die donderdag een balletje slaan op de golfbaan in Beetsterzwaag. Ze zijn daar op uitnodiging van Foppe de Haan. De hele dag staat de golfbaan in het teken van het Foppe Fonds, dat zich inzet voor jongeren met een beperking. Foppe de Haan hoopt dat er aan het eind van de dag ruim 30.000 euro is opgehaald.