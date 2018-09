Koken moet de dove en horende wereld bij elkaar brengen

"Ik ben gek op eten en op theater", vertelt Mim Hardege van het project H-oor. Ze heeft zelf twee hoortoestellen, omdat ze niet goed kan horen. Ze merkt dat mensen soms raar doen als ze daar achter komen. "Dan gaan ze door de knieën en langzaam en hard praten alsof ik gek ben. Dat hoeft ook weer niet." Ze heeft er vooral last van in groepsgesprekken, maar een op een is het best te doen. Ze moet het gezicht vooral goed kunnen zien.