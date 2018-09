Heerenveen pakt de files bij knooppunt A32 aan

Momenteel staan er al regelmatig files bij de afritten van de A32 naar het centrum van Heerenveen en het Abe Lenstra stadion. En dit wordt de komende jaren alleen nog maar erger, omdat het aantal verkeersbewegingen er sterk zal toenemen.

De gemeente grijpt daarom in met het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Donderdag is formeel het eerste voorwerk van start gegaan: het verleggen van gasleidingen die in de weg liggen. De grootste klus is echter de aanleg van een turborotonde, die de verkeerslichten overbodig maakt.

De aanbesteding van dat werk is opengesteld, maar de aanleg zal pas na de zomer van volgend jaar van start gaan. Dat deel van het werk moet dan in 2021 klaar zijn.